La scuola di Pontevecchio riapre dopo nove mesi. Festa e lancio di palloncini

Con il cartello "Bentornati nella vostra scuola" la frazione magentina di Pontevecchio ha accolto i ragazzi della scuola media che, dal mese di marzo, erano stati traslocati nel plesso del quartiere nord. Lancio di palloncini per quella che è stata considerata come una vera inaugurazione tra la gioia di studenti, genitori e insegnanti. Il sindaco Luca Del Gobbo e l’assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco Enzo Tenti, lo avevano promesso prima di Natale che non ci sarebbero stati intoppi e così è stato. La ripartenza dopo le vacanze è avvenuta ieri con i lavori conclusi. Una chiusura certo non preventivata e improvvisa che aveva costretto il primo cittadino a emettere un’ordinanza urgente. Questo perché erano state trovate fibre di amianto nelle mattonelle durante le verifiche. "Nessun rischio per i bambini - disse il sindaco annunciando la chiusura dell’edificio – ma si deve intervenire subito. Questo perché agiamo a scopo preventivo in modo da evitare disagi più avanti nel tempo". Tra un problema e l’altro i lavori veri e propri sono cominciati dopo mesi con relativi attacchi da parte del Pd che accusava la maggioranza di inefficienza. La scuola chiusa e i lavori che non partivano ha fatto sollevare malumori tra gli stessi genitori perché asettembre la situazione sembrava non sbloccarsi. Invece l’Amministrazione ha saputo rispettare i tempi. Dopo la rimozione e sostituzione delle mattonelle intrise di fibre di amianto, la settimana natalizia è servita per fare il trasloco e le operazioni di pulizia dell’edificio. Quindi la consegna da parte della direzione scolastica che ha gestito al meglio una situazione non semplice.Graziano Masperi