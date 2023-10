La Protezione civile festeggia i vent’anni

Sono già passati 20 anni da quando è stato creato il gruppo di protezione civile a Canegrate. La Protezione Civile di Canegrate festeggia questo importante traguardo domani, domenica 22 ottobre. La giornata inizierà alle 9,30 nel piazzale della Chiesa Parrocchiale in piazza Gajo col ritrovo. Alle 10 Santa Messa e lettura della Preghiera del Volontariato e la benedizione dei mezzi alle 11,15. Alle 11,30 consegna riconoscimenti e interventi autorità nel teatro dell’oratorio San Luigi. "Un percorso fatto di numerosi interventi – spiegano i volontari -. In questi anni abbiamo svolto servizi durante le calamità naturali, abbiamo svolto monitoraggi del fiume, interventi in aree boschive. Nel contempo continua il nostro percorso di formazione, caratterizzato dal forte legame di squadra e coesione con i diversi gruppi di Protezione Civile dell’area di Città Metropolitana di Milano e delle diverse province lombarde". Intanto nei giorni scorsi cinque volontari della Protezione Civile di Canegrate e San Giorgio su Legnano hanno conseguito l’abilitazione per la conduzione di mezzi per il movimento terra. "È sempre utile e necessario specializzarsi per poter dare risposte nel caso di emergenza". Ch.S.