La palestra chiude senza nessun preavviso L’ira degli iscritti

Domenica, la sorpresa. La palestra Up Level di via delle Allodole, a Busto Arsizio, chiusa. Le porte sbarrate. A scoprirlo nel giorno festivo, quello prescelto da molti per fare un po’ di attività sportiva, sono stati alcuni abbonati arrivati con lo zaino in spalla. Il tam tam ha fatto il resto nel corso di una giornata, scatenando la rabbia degli iscritti (quasi quattromila dalla zona dell’Alto Milanese). Nessuno dei quali, pare, era stato minimamente preavvisato. Alla fine è stata trovata una soluzione, da capire se temporanea o permanente: dirottare gli amanti del fitness in un’altra palestra a Gallarate. Soluzione tuttavia poco gradita per chi risiede nel Legnanese, non certo vicinissimo a Gallarate.