La nuova 600 elettrica. A Cerro il primo cliente

Una serata da ricordare per la concessionaria automobilistica Rezzonico Auto di Cerro Maggiore, quella andata in scena nei saloni di via Turati 67. In anteprima assoluta è stata presentata la nuova 600 Fiat, modello totalmente elettrico acquistata per la prima volta in Italia da un cliente legnanese. Dal luglio scorso Rezzonico è concessionario anche Fiat ed Abarth, oltre al marchio Opel che vende ormai dal 1986. Un taglio del nastro con tanto di rinfresco e musica, per presentare il nuovo modello Fiat. "Siamo felici e soddisfatti – spiegano i titolari Francesca e Vittorio Rezzonico – per l’enorme interesse dimostrato nei confronti di una vettura che, per Fiat, rappresenta un punto di svolta sotto tutti i punti di vista". Il nuovo modello della casa torinese ha 600 chilometri di autonomia, sedili massaggianti e numerosi dispositivi di sicurezza. Arancio sole, sabbia terra, azzurro cielo, verde mare d’Italia: la new dolce vita di casa Fiat ha fatto tappa con il suo tour “The New Italian Upgrade“ nella nuova concessionaria Fiat dell’Altomilanese. Le concessionarie del Gruppo Rezzonico Auto si trovano anche ad Arconate, in via Legnano 63, e a Saronno, in via Parma 1. Per informazioni e saperne di più sul mondo Rezzonico: www.rezzonicoauto.it.