"La nostra risposta?. Progetti culturali"

Quanto accaduto nel pomeriggio di domenica è un campanello d’allarme per la violenza del branco nei confronti di un ragazzino indifeso e fa riflettere sulla necessità di interventi educativi, per contrastare situazioni di emarginazione in cui poi la violenza mette radici.

La cultura è la risposta? "Sicuramente sì – dice l’assessore Manuela Maffioli – noi stiamo lavorando sui progetti culturali. Penso alle iniziative proposte con la biblioteca, spazio che offre attività per i giovani, aperta anche la domenica, possono giocare, vedere film, incontrarsi: è una spazio vivo, sano, positivo. Poi c’è la programmazione culturale con eventi che coinvolgono i ragazzi, dalla musica al cinema: la cultura è fondamentale".

Disagio giovanile e prevenzione delle condotte devianti sono i temi della commissione consiliare convocata per il 26 marzo in cui sarà discussa l’interrogazione presentata dai consiglieri del Pd e di Progetto in comune. Spiega Cinzia Berutti (Pd): "Chiediamo a quali bandi abbia partecipato l’amministrazione per reperire fondi finalizzati alla realizzazione di progetti di prevenzione, quale sia la disposizione dell’amministrazione sulla figura dell’educatore di strada che proponiamo per incidere sulla fascia della popolazione giovane coinvolta in vandalismi".

Ros.For.