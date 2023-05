La mente dei giovani è come un frutto: ha bisogno degli elementi giusti per maturare

Riteniamo importante approfondire la relazione tra lo studio e la mente dei ragazzi. Abbiamo ragionato insieme sulle nostre abitudini riguardo lo studio scolastico, e su come questo influisca sulla nostra vita fuori da scuola. Nonostante sia un argomento insolito, è il più vicino a noi studenti dato che passiamo in classe gran parte delle nostre giornate. Ne abbiamo voluto parlare per sensibilizzare gli adulti, che a volte dimenticano i loro anni trascorsi sui banchi di scuola, riguardo l’impegno e al tempo che la scuola richiede. Spesso le nostre conversazioni e i litigi con i genitori si basano sull’impegno scolastico.

Abbiamo analizzato le risposte attraverso un sondaggio e abbiamo ottenuto il seguente risultato: lo studio condiziona spesso negativamente il corpo e la mente, ma il più delle volte ci fa ottenere grandi soddisfazioni. Abbiamo notato che la mancanza di impegno porta pesantezza e la sensazione di essere giudicati dagli adulti. Abbiamo inoltre compreso che non sono solo i brutti voti ad ostacolarci, ma il modo in cui affrontiamo questo impegno, la serietà e la costanza che gli riserviamo. In conclusione, siamo convinti che la scuola sia importante per la nostra crescita in quanto ci conduce ad una maturazione personale preparandoci al futuro, e che, nonostante le difficoltà, ci fornisce gli strumenti per cogliere gli aspetti più importanti della realtà che ci circonda.