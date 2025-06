La magia del Fallère. Via all’escursione rivolta a giovanissimi

Domani i giovani del Cai Legnano partiranno alla volta della Val d’Aosta per un’escursione al Monte Fallère, una meta suggestiva e ricca di sorprese. Il ritrovo è fissato alle 7 a Legnano, per una giornata all’insegna della natura, della scoperta e del divertimento. Durante la salita, i partecipanti avranno modo di immergersi in un vero e proprio museo a cielo aperto: lungo il sentiero che conduce dalla frazione di Vetan al rifugio, infatti, si incontrano numerose sculture in legno realizzate dall’artista Siro Viérin. Il Monte Fallère si trova in Valle d’Aosta e raggiunge un’altitudine di 3.061 metri. Dalla sua vetta si gode di una vista panoramica spettacolare che spazia dal Monte Bianco al Gran Paradiso, rendendolo una meta molto apprezzata dagli escursionisti. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni, con l’obiettivo di avvicinarli alla montagna, farli socializzare tra coetanei e apprendere in modo attivo e divertente a contatto con l’ambiente alpino. Il ritrovo per l’escursione è fissato a Legnano, in Piazza Mercato, alle ore 7.00, con partenza in auto. Ch.So.