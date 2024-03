La grande piazza lineare. Tre interventi in uno lungo l’asse dell’Olona

Sono conclusi i lavori della grande piazza lineare dell’Olona. Obiettivo: rigenerare gli spazi urbani incentivando la socialità. Gli interventi, dall’importo di mezzo milione, hanno riguardato piazza Cerini (area mercato), piazza della Biblioteca e piazza Castegnate. "Grazie al finanziamento della Regione è stato possibile riqualificare un’area urbana di grande importanza, che corrisponde a tre piazze e che caratterizza la città per la presenza del fiume – ha detto il sindaco Mirella Cerini –. Abbiamo migliorato la dotazione di arredi urbani attraverso soluzioni innovative di sostenibilità e conversione ecologica sui tre siti".

In piazza Castegnate la riqualificazione ha interessato la sponda del fiume, con la rimozione dei cespugli a ridosso del muro e la sostituzione delle fioriere in cemento con paletti per la delimitazione stradale. Nel parco sono stati posizionati nuovi arredi, tra cui un sistema di panche circolari in cemento per creare una sorta di salotto. È stata ristrutturata la fontana dedicata ai Marinai Caduti, con il rifacimento degli impianti. La piazza del mercato (Visconte Cerini) è stata ridisegnata per un migliore impiego delle aree di parcheggio e di postazione degli ambulanti nei giorni di mercato, con creazione di una specifica zona (da alternare alla funzione di parcheggio) destinata ad eventi e aggregazione informale. Infine l’intervento che valorizza lo spazio antistante la biblioteca, attrezzato per ospitare l’estensione del servizio all’aperto. Si è provveduto a eliminare gli arbusti, inserendo erbacee perenni nele aiuole. Sul retro dello stabile, tavoli e sgabelli per creare un’area di studio.

Silvia Vignati