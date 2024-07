La ginnastica di gruppo al Castello

È giunta alla decima edizione "Legnano si muove", la ginnastica di gruppo al Parco Castello. Con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Asst Ovest Milanese e Ats Milano Città Metropolitana, a settembre ritorna l’appuntamento voluto di Genesi Uno SpA e rivolto ai cittadini legnanesi e dei Comuni limitrofi. Da lunedì 2 a venerdì 27 settembre sarà possibile partecipare gratuitamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18, alle lezioni nel polmone verde: ci attendono pilates, ginnastica dolce e posturale. La prevenzione, il benessere psicofisico e la salute, attraverso il movimento e la socializzazione, continuano a essere gli obiettivi della manifestazione. Verranno proposte differenti tipologie di lezioni di ginnastica finalizzata al miglioramento della mobilità, dell’equilibrio e della corretta respirazione, con movimenti di semplice esecuzione e dalla bassa intensità. L’adesione potrà essere effettuata anche con la compilazione digitale del modulo da inviare mezzo email, consegnando i moduli compilati durante la prima giornata di apertura oppure direttamente agli istruttori nelle settimane seguenti.

Per fare correttamente moto, è consigliato un abbigliamento comodo e/o sportivo, un tappetino e/o asciugamano e una bottiglia d’acqua In caso di maltempo, fa fede la comunicazione di annullamento pubblicata nelle ore precedenti sulla pagina facebook dedicata "Legnano Si Muove".

Legnano si Muove nasce per combattere l’attitudine sedentaria che sempre più minaccia la nostra salute e la qualità della nostra vita. Uno stimolo per fare in modo che l’esercizio fisico diventi una sana abitudine e non un episodio occasionale.

Dettagli e iscrizione su: www.legnanosimuove.it

Silvia Vignati