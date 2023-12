La corsa dei Babbi Natale raccoglie fondi per la scuola

Torna la Corsa dei Babbi Natale di Bizzozero. L’iniziativa è promossa dal Comitato Genitori della scuola Marconi (storica scuola primaria del rione), per la prima volta sarà sotto l’egida del Circolobizzozero, e vede il coinvolgimento di altre realtà locali quali parrocchia, asilo comunale ed Enaip. L’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno dell’istituto scolastico, a cui però si affianca il desiderio di concorrere ad animare la vita sociale del rione. Il programma dell’evento prevede alle 13 alla scuola Marconi le iscrizioni (gratuite) alla corsa. Almeno per i primi 100 iscritti dà diritto a ricevere un ricco pacco gara. I partecipanti sono invitati ad indossare un costume a tema. Il via alle 14 con un percorso per le vie medievali di 2,2 chilometri per gli adulti e 1,2 per i bambini. Alle 16 nel salone-teatro sotto la chiesa, spettacolo teatrale “La stella di Natale” della Compagnia della Tempera.