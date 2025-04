La Comunità attiva. Dall’ambiente alla salute. Quattro eventi nel segno della partecipazione

Si parte in questo fine settimana dal Compleanno della terra al bosco dei Ronchi e dalla seconda fase del Progetto Mameli passando poi, il 12 aprile, all’inaugurazione del terzo polo bibliotecario cittadino e dello Spazio Incontro nella ex rsa Accorsi ora denominata Spazio 27/B, per arrivare infine il 10 maggio a un’occasione per i cittadini di conoscere alcune esperienze di impegno a favore della comunità da parte di associazioni di volontariato. È stato denominato il mese della Comunità attiva quello che si aprirà in questo fine settimana e che ha come obiettivo dichiarato evidenziare la capacità di Legnano di "saper fare squadra intorno a progetti comuni di diversa natura, dando prova della capacità di essere, appunto, comunità". "Questo mese della Comunità attiva mette a fattor comune un tratto identitario dell’essere legnanesi - ha detto a proposito il sindaco, Lorenzo Radice - ossia quella capacità e disponibilità a mettersi in gioco per progetti a favore della collettività emerse con chiarezza in occasione del Centenario. Questo mese vuole raccogliere, a mo’ di testimone, lo spirito del lavoro fatto per i Cento Anni di Legnano Città con l’intento di far conoscere quello che la Città - da parte dell’amministrazione e delle diverse espressioni del volontariato - offre in termini di opportunità e servizi. I quattro appuntamenti che costituiscono questo calendario abbracciano diverse tematiche di interesse per la Città. Si va da una ricerca scientifica nell’ambito della salute a un’iniziativa di attenzione all’ambiente naturale, dal completamento, a seguito di recupero dell’ex Rsa Accorsi, di un luogo di comunità con vocazione polifunzionale a un’occasione per i cittadini di conoscere meglio alcune esperienze di impegno a favore della comunità da parte di associazioni di volontariato, di singoli o di organi di partecipazione".

Uno dei passaggi più attesi sarà proprio l’inaugurazione dello Spazio 27/B, dove, dal 12 aprile, troveranno posto due servizi comunali oltre alle attività che già “abitano” la ex rsa: si tratta della biblioteca di quartiere e il centro civico Spazio Incontro Canazza, che vanno a completare la rigenerazione e la rifunzionalizzazione dell’ex casa di riposo Accorsi. La biblioteca di quartiere, che va ad aggiungersi al polo centrale di via Cavour e a quello del rione Mazzafame, avrà come target principale la fascia tra i 18 e i 35 anni in uno spazio in grado di ospitare una cinquantina di postazioni di studio.