La clinica Humanitas fa scuola in Arabia

Humanitas Mater Domini fa scuola a Riyadh, in Arabia Saudita. Al sesto Convegno internazionale di Endoscopia del Medioriente, il dottor Benedetto Mangiavillano (specialista dei Centri medici Humanitas medical care) è stato l’unico relatore italiano intervenuto. Il congresso si è tenuto dal 16 al 18 marzo. Il medico ha portato la sua esperienza, approfondendo le principali procedure di ecoendoscopia. La relazione è stata affiancata da dimostrazioni pratiche che hanno visto lo specialista protagonista di tre "live endoscopy", per mostrare le tecniche endoscopiche più avanzate per la diagnosi di tumori maligni e benigni del pancreas e l’esecuzione di biopsie epatiche. A partecipare alle "live" sono stati circa 250 professionisti, provenienti in particolare da Qatar, Emirati, Bahrein. L’ecoendoscopia è una tecnica diagnostica che sfrutta una sonda ecografica integrata a un endoscopio. Grazie all’utilizzo degli ultrasuoni, questa permette di acquisire immagini ecografiche degli organi interni e di valutare le pareti dell’esofago, stomaco e duodeno. S.V.