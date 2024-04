La civica di centrodestra lancia Vincenzo Grande

Sarà Vincenzo Grande il candidato sindaco della lista di centrodestra "Insieme per Inveruno e Furato" alle prossime elezioni amministrative del 8 e 9 giugno. Grande, 41 anni, impegnato in uno studio di consulenza automobilistica, è stato consigliere comunale per la Lega in passato. "La nostra è una lista civica ma ancorata saldamente ai valori del centro-destra – ha spiegato Grande – sono orgoglioso di poter annunciare la mia candidatura. Sono qui per fare qualcosa di concreto nel mio paese". Dai sostenitori della lista è arrivato un grande appoggio per la candidatura: "Abbiamo svolto il primo incontro pubblico della nostra lista per presentare il nostro candidato sindaco. Vincenzo Grande siamo sicuri, è la persona giusta in grado di fare bene: la squadra è affiatata è pronta a scendere in campo per migliorare Inveruno e Furato. Giovani, sport, famiglia e sanità tra le tematiche del nostro programma, che illustreremo più nel dettaglio nei prossimi incontri. Intanto ci trovate al nostro point elettorale di Piazza San Martino, 37". Da parte sua il centrosinistra, con la lista civica "Rinnovamento popolare" punta su Nicoletta Saveri, attuale vicesindaco e assessore all’Istruzione. Sarà quindi corsa a due.