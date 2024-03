La civica “apartitica” punta su Sberna

Una lista civica lontano dai partiti tradizionali. Fabrizio Sberna (nella foto) è il candidato sindaco dalla neonata lista San Vittore SiCura, un gruppo che si dichiara apartitico. Si tratta del secondo candidato a rompere il silenzio in paese dopo la presentazione ufficiale di Marco Zerboni, in lizza come candidato per Forza Italia e Fratelli d’Italia. Sberna, classe, 1961 nato a Legnano, ha un passato politico anche a Cerro Maggiore dove nel 2018 era entrato a far parte della giunta guidata da Nuccia Berra come assessore a Sicurezza, Polizia locale, Protezione civile, Attività produttive e Commercio, poi le dimissioni in piena rottura con la stessa maggioranza. Ora si candida a sindaco a San Vittore Olona: "È una lista senza partiti composta da gente che ha tanta voglia di fare cose semplici e ripartire dal basso – spiega Sberna – vogliamo puntare molto su sicurezza e cura del paese. Riparto da zero e dalle mie idee e lavoreremo sulle cose piccole".

Nulla trapela invece dalla maggioranza di governo con il sindaco uscente Daniela Rossi e la sua lista Civicamente che non hanno ancora rotto il silenzio. Invece il centrodestra con Marco Zerboni, spinge la Lega a prendere posizione: "Dal 25 marzo, in cui abbiamo annunciato la candidatura a sindaco di Marco Zerboni, stiamo attendendo la decisione della Lega locale circa la volontà di mantenere compatto il fronte del Centrodestra. La nostra apertura a tutte le forze politiche e civiche di centrodestra che si ispirano ai valori di chi oggi ci governa resta intatta, ma i tempi tecnici si fanno sempre più stretti". Ch.S.