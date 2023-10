La casa della Croce rossa. C’è anche un ambulatorio: "Spazio aperto alla città"

Non sarà solo la casa dell’enorme realtà costituita dal Comitato di Legnano della Croce rossa, 630 volontari e 35 dipendenti che ruoteranno intorno a questo baricentro, ma anche uno spazio aperto alla città e alla sua comunità: è anche su questo motivo che hanno insistito ieri sia il presidente della Cri cittadina, Luca Roveda, sia il sindaco, Lorenzo Radice, per celebrare l’inaugurazione della nuova sede della Croce rossa in via Ragazzi del ’99, una nuova “casa“ che prende il posto della sede storica di via Pontida, votata a diventare in futuro un Museo dei bambini.

L’inaugurazione è stata bagnata da una leggera pioggia e caratterizzata dalla presenza in massa dei volontari che costituiscono il nucleo forte del Comitato e che hanno colorato con il rosso delle divise gli spazi di via Ragazzi del ’99: oltre agli interventi del sindaco legnanese e del presidente del Comitato cittadino, sono intervenuti ieri anche Sabina Liebschner, presidente regionale della Cri, e il vice presidente nazionale Antonino Calvano. Praticamente in tutti gli spazi dei circa mille metri quadrati della nuova sede aperta ieri al pubblico si viene accolti dai cartelli con il claim “L’Italia che aiuta“, dove l’ultima “t“ ha la parte superiore che si trasforma in una croce rossa: l’edificio, anche grazie alla sua apertura sulla strada, sembra nascere con l’intento dichiarato di integrarsi nel quartiere e divenirne parte.

I lavori avevano preso il via nel febbraio dello scorso anno nel capannone risalente agli anni Trenta, trasformato per ricavare la nuova sede. Nell’edificio hanno trovato spazio un magazzino scorte alimentari, un ambulatorio infermieristico comprensivo di sala di attesa e bagno dedicato per avere un presidio nel quartiere, una doppia foresteria per il riposo dei volontari durante il turno di notte, una sala polifunzionale con capienza di circa 8090 persone con accesso sia da via Ragazzi del ‘99 sia dall’interno della sede, una sala ristoro con tavoli e divani, gli uffici presidenza e amministrazione, ma anche spogliatoi e servizi per i dipendenti, centralino, ufficio capi turno e magazzino presidi. Quanto basta per iniziare a riscrivere una nuova pagina della storia del Comitato legnanese.