La canzone di Mengoni val bene una serenata

È diventato virale in poche ore il video che mostra un’inedita serata cantata a Cislago domenica pomeriggio. Da quanto è stato condiviso nel gruppo "Sei di Cislago se..." sono state migliaia le condivisioni ma anche i complimenti per il cantante. Nel video si vede un ragazzo che con tanto di microfono, base e leggio canta "Due vite" la canzone con cui Marco Mengoni ha vinto il festival di Sanremo. Neanche a dirlo si è subito scatenata la caccia al cantante e alle motivazioni della serenata. Del resto la curiosità era proprio tanta. C’è chi ha ipotizzato un innamorato che avesse qualcosa da farsi perdonare, chi ha pensato a una trovata per conquistare il cuore di una bella cislaghese.