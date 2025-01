Investito a bordo strada. Un 56enne ucciso mentre prestava soccorso

Una vera tragedia della strada quella accaduta sulla provinciale 183: un carro attrezzi in soccorso di una vettura finisce in un dramma. Michele Dibiase, 56 anni, residente a Casorate Primo, è stato investito da un’auto mentre prestava soccorso a un veicolo in panne sul margine della carreggiata. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 18.30, nel tratto della provinciale tra Ozzero e Gudo Visconti, sul territorio di Morimondo. Dibiase, colpito violentemente dall’auto di passaggio, ha riportato traumi gravissimi. Nonostante il trasporto d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, il 56enne è deceduto poco dopo il ricovero.

Alla guida del veicolo investitore, un uomo di 37 anni residente nella provincia di Milano, che è stato a sua volta condotto in ospedale a Rozzano per accertamenti, seppur in condizioni non gravi, ma in stato di forte shock. Ha riferito di non aver visto l’uomo sul ciglio della strada e a seguito dell’impatto si è ribaltato con la sua macchina. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Motta Visconti indagano sulla dinamica dell’incidente, avendo eseguito i rilievi sul luogo del sinistro. Una tragica fatalità che solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza di chi opera a margine delle strade.

Incidenti, nelle scorse ore, anche nel Legnanese: in via Melzi a Rescaldina, nei pressi della ferrovia e della piattaforma ecologica in direzione Gerenzano. Un cavalletto, caduto dal rimorchio di un camion, ha colpito una Tesla su cui viaggiavano un padre e suo figlio. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il camion stava procedendo verso Gerenzano quando, improvvisamente, il cavalletto posizionato nella parte posteriore del rimorchio si è sganciato, finendo sulla Tesla che viaggiava in direzione opposta, verso Rescaldina. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche per prestare i primi soccorsi, ma nessuno dei presenti ha richiesto il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco di Legnano si sono occupati della messa in sicurezza della strada, mentre la polizia locale ha gestito la viabilità, che ha subito inevitabilmente alcuni rallentamenti, e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. I soccorritori del 118 sono stati poi chiamati a intervenire anche in via Bainsizza a Legnano, dove si è verificato uno scontro tra due automobili nei pressi del sottopasso vicino a via Venezia. In questo caso, una delle automobiliste coinvolte è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso per degli accertamenti.