La storica fiera di San Martino ad Inveruno nel segno dei cambiamenti climatici

INVERUNO - La 416 fiera agricola di San Martino nel segno dei cambiamenti climatici.

L’edizione numero 416 dell’Antica Fiera di San Martino è ormai pronta. Dall’11 al 13 novembre la comunità inverunese torna ad ospitare l’appuntamento principale, a livello commerciale, agricolo e culturale, di tutto il territorio.

L’appuntamento di quest’anno avrà un focus molto ben definito – spiega il sindaco Sara Bettinelli – Sia i convegni che molti appuntamenti saranno infatti tematizzati su cambiamenti climatici. Con gli importanti convegni che andiamo ad ospitare vorremmo porre l’attenzione di tutti su questo tema per analizzare il ruolo che ognuno di noi ha sulla gestione dell’ambiente. Ma anche sulle ripercussioni di cosa il cambiamento climatico impatta sulla nostra quotidianità”. Gli appuntamenti avranno come ‘prologo’ la sera di venerdì 10 novembre: “Come già lo scorso anno vogliamo rendere fruibili e viva la parte fieristica commerciale anche la sera – spiega l’assessore delegato Luigi Gariboldi – per questo dalle 18 di venerdì, con la prima inaugurazione, andremo ad aprire le aree a stand che saranno ancora più ampie dello scorso anno. Ci saranno poi momenti di intrattenimento e svago, pensati per il differente pubblico di visitatori, ogni giorno nel tardo pomeriggio e sera”.

Di sicuro interesse, per l’attenzione alle dinamiche ambientali, i convegni: "Che ce ne facciamo della Campagna? Produrre energia preservando il territorio. Fonti rinnovabili, con intelligenza alla biblioteca comunale, Sala F. Virga.

sabato 11 Novembre alle 17.30. "I Ghiacciai della Lombardia" sempre in biblioteca sabato 11 Novembre alle 21. "Usare l’acqua in agricoltura per conservarla"

domenica 12 Novembre alle 17.30 e Nel 40° anniversario della Legge 86/83 sui Parchi Lombardi tiriamo qualche somma" lunedì 13 Novembre alle 10.