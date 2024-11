Intramontabili Alfa. Modelli da collezione: leggenda e applausi

Un trionfo di passione e originalità ha caratterizzato la seconda edizione del concorso Alfa Garage, tenutosi domenica alla storica concessionaria F.lli Cozzi a Legnano, sotto la regia del brand classic e con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Questo evento ha radunato nel suggestivo spazio di viale Toselli trenta modelli iconici del Biscione, accuratamente selezionati dagli anni ’70 fino a oggi, davanti a un pubblico di intenditori e collezionisti. Le vetture, divise in sei categorie, sono state sottoposte al giudizio di una giuria d’eccezione, composta da esperti come Carlo Di Giusto, Ivan Scelsa e Daniele Turrisi, e da Marialaura Luraghi, nipote dell’indimenticato presidente Alfa Romeo, Giuseppe Eugenio Luraghi. Il titolo di "Best in Show" è stato assegnato alla mitica Sprint Gt del 1964 di Francesco Famà, disegnata da un giovane Giorgetto Giugiaro, che rappresenta "il meglio del fascino delle Alfa". Roberto Cozzi, ideatore del concorso, ha sottolineato il successo dell’iniziativa, affermando: "Anche questa edizione ha confermato l’interesse straordinario del pubblico per le Alfa d’epoca e il valore della cura e autenticità che queste auto evocano".

Durante la giornata, il pubblico ha potuto anche godere di un’emozionante Taxi drive a bordo di un’Alfetta GTV per il suo 50° anniversario, insieme alla presentazione di *Nero Alfa* di Ivan Scelsa, un’opera dedicata ai racconti e alle leggende Alfa Romeo. La Bcc, rappresentata da Andrea Arnaudo, ha ribadito l’importanza del connubio tra territorio e storia, sottolineando come questo evento sia uno specchio dei valori comunitari della banca: "cura del passato, attenzione al dettaglio e radici solide, gli stessi principi che Alfa Romeo incarna e che celebreremo sempre con piacere." Le categorie hanno visto trionfare appassionati come Pierluigi Bottini nella sezione "Come te non c’è nessuno" con la sua Sprint Gt impeccabilmente restaurata e Giuseppe Stasi per "Obsesion" grazie alla sua GT con collezione di manuali tecnici originali. Christian Sormani