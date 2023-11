Interramento dei tralicci: avanti tutta Terna sta interrando tralicci dell'alta tensione in Borgo Ticino, rimuovendo 28 tralicci per 5 km di linea aerea, liberando 60 ettari di territorio. Inoltre, realizzerà una nuova linea elettrica nella zona di Vercelli per alimentare la dorsale ferroviaria ad alta velocità.