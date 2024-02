Insetti in mensa. Sodexo e Comune avviano un’indagine

Insetti nei piatti della mensa della scuola primaria: arrivano le scuse. In queste ore l’amministrazione comunale e la ditta incaricata della ristorazione scolastica, la Sodexo, hanno diffuso una nota congiunta in cui spiegano quanto successo: "La presenza degli afidi, piccoli insetti da campo della dimensione di circa un millimetro, che si nutrono delle piante per vivere e riprodursi e la cui presenza non comporta rischi per la salute, è stata segnalata alle autorità competenti e Sodexo ha aperto una segnalazione di non conformità da parte del fornitore" ha spiegato l’amministrazione. L’episodio risale al 25 gennaio, nel secondo turno di mensa della primaria di via Di Vittorio: "È doveroso fornire alle famiglie unitamente alle più sentite scuse di tutti i soggetti coinvolti , alcuni chiarimenti rispetto a quanto accaduto".

La ditta incaricata del controllo del servizio di ristorazione scolastica, immediatamente interpellata dall’amministrazione comunale, ha chiarito "che gli afidi rinvenuti in due piatti contenenti l’insalata verde biologica come contorno erano piccoli insetti di campo della dimensione di circa un millimetro, che si nutrono delle piante per vivere e riprodursi. La loro presenza, seppur sgradevole, non comporta rischi per la salute. Nella verdura di origine biologica, come nel caso di specie, infatti, può aumentare la probabilità di presenza di piccoli parassiti, che i numerosi controlli meccanici e visivi non sempre riescono a isolare".

Christian Sormani