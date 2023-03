Contromano per le vie di Robecco, inseguito dalla polizia locale: guidava un’auto rubata nel 2018

Polizia locale

Viaggiava su un’auto rubata da cinque anni senza che gli venisse mai contestato qualcosa, ma alla fine è stato scoperto e denunciato. È successo ieri a Robecco sul Naviglio dove gli impianti di videosorveglianza hanno lanciato l’allarme per una Alfa Mito di colore bianco che risultava essere stata asportata a Legnano nel 2018. La Polizia locale l’ha intercettata in via Passavone. Quando gli agenti hanno intimato al conducente di fermarsi, quest’ultimo non solo non ha obbedito. Ma ha accelerato, costringendo gli agenti ad inseguirlo. L’uomo sulla Mito ha percorso alcune centinaia di metri e ha imboccato alcune strade in contro mano, senza per fortuna causare incidenti. Un inseguimento per le strade del centro robecchese che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

Alla fine l’automobilista è stato fermato e identificato. Si tratta di un 55enne residente nel Magentino che non ha fornito spiegazioni convincenti. Il veicolo è stato trasportato nel cortile del palazzo municipale dove è stato messo sotto sequestro. Dopo avere espletato le formalità di rito il 55enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione e appropriazione indebita inviando la notizia di reato all’autorità giudiziaria.

L’attività di controllo della Polizia locale di Robecco continua così a ritmo serrato. La tecnologia sempre più avanzata di cui sono dotati gli impianti di videosorveglianza dislocati in paese consente non solo di identificare quei veicoli privi di assicurazione, ma anche quelli segnalati come oggetto o provento di reato. Uno strumento importante nelle mani delle forze dell’ordine.