Inquinamento da plastica. Aemme sensibilizza: la raccolta è in aumento

Obiettivo puntato sui rifiuti in plastica, sul loro corretto conferimento e sulle possibilità di riciclo del materiale: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, appuntamento che si celebra dal 1972 e che ricorreva nella giornata di ieri, l’adesione di Aemme Linea Ambiente (la società di Amga spa che si occupa del ciclo rifiuti) all’evento si è concentrata proprio sull’inquinamento da plastica, fenomeno che sta raggiungendo dimensioni allarmanti e che, proprio per questo, merita attenzione e impegno concreti. "Il tema dell’inquinamento da plastica – spiegano i portavoce della società che si occupa della raccolta rifiuti a Legnano e in numerosi comuni del territorio – è uno dei principali focus delle lezioni di educazione ambientale che Aemme Linea Ambiente tiene nelle scuole dei Comuni serviti e lo stupore dei ragazzi di fronte, ad esempio, alle immagini del Pacific Trash Vortex (accumulo di rifiuti plastici e non solo che galleggia in una regione dell’Oceano Pacifico), è la dimostrazione che non esiste ancora una piena consapevolezza di quanto la plastica, se abbandonata, sia dannosa per la terra e per il mare". In questi incontri viene spiegato come, anziché biodegradarsi, la plastica si fotodegradi, cioè si disintegri in pezzi sempre più piccoli fino alle dimensioni dei polimeri che la compongono. Questi ultimi restano plastica e, galleggiando, vengono ingeriti dagli animali planctofagi: ciò causa l’introduzione di plastica nella catena alimentare.

Tra due mesi, tra le altre cose, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite si riuniranno per la quinta volta, per continuare a negoziare un trattato globale che ponga fine all’inquinamento da plastica. Per tornare al territorio, negli ultimi anni a Legnano è stato registrato un aumento della plastica conferita, che ha coinciso con l’entrata a regime del sistema dalla raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato: nel 2023, ad esempio, i legnanesi avevano aggiunto un 4% in totale sui rifiuti differenziati rispetto all’anno precedente. A fare registrare gli aumenti più considerevoli nel campo dei materiali differenziati erano stati proprio la plastica e la carta: per quanto riguarda la plastica, nel 2023 erano state raccolte in totale 1.610 tonnellate contro le 1.354 tonnellate del 2022 e le 1.345 del 2021. Per la carta, le 3.519 tonnellate del 2023 superavano le 3.286 tonnellate del 2022 e le 3.414 del 2021.

Paolo Girotti