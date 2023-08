Incidente sulla Superstrada Magenta-Mesero: 5 feriti

Boffalora-Malpensa chiusa al traffico per due ore e mezza a causa di un incidente.

È accaduto ieri mattina alle 10.15 e soltanto alle 12.45

la superstrada è stata riaperta dalla Polizia Stradale di Magenta intervenuta per i rilievi. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra Magenta

e Mesero e ha coinvolto un’auto e un furgone. Si temevano gravi conseguenze per i coinvolti, soprattutto per la presenza di un bambino di 7 anni e una ragazza di 15. Giunti sul posto in codice rosso la Inter Sos Padana Emergenza

e la Croce Bianca Sedriano insieme ai vigili del fuoco. Cinque le persone stabilizzate e trasferite in codice verde al pronto soccorso del Fornaroli. I problemi più gravi si sono avuti dal punto di vista viabilistico. La Polizia locale di Magenta

ha bloccato l’ingresso

in superstrada perché le operazioni di soccorso

e rimozione dei mezzi sono durate tutta la mattinata concludendosi solo a tarda ora. Ed è sempre la Polizia Stradale, ma quella di Novara Est competente per il territorio autostradale, a continuare le indagini su quanto accaduto

la sera precedente nel tratto

di A4 compreso tra Marcallo

e Arluno. Dove un uomo, in compagnia di una ragazza, ha imboccato la A4 in contromano rischiando di causare una tragedia. In realtà tutto si è risolto con feriti non gravi,

ma quanto successo ha dell’incredibile. Dopo aver percorso alcuni chilometri contromano in direzione di Arluno, il conducente si è scontrato frontalmente con un’auto. A quel punto ha costretto un automobilista

a cedergli il veicolo con il quale si è poi allontanato in compagnia della ragazza.

Le indagini sull’episodio stanno continuando. G.M.