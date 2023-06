Incidente in spiaggia L’Ateneo perde Benaglia

Era docente all’Università dell’Insubria Piergiorgio Benaglia, 58 anni, residente nel Novarese, vittima l’altro giorno di un tragico incidente sulla spiaggia mentre era in vacanza con la nipotina all’isola della Maddalena. Il 58enne è rimasto schiacciato sotto un masso che si è staccato da una parete. Commosso il ricordo pubblicato dall’Università varesina, colpita dall’improvvisa scomparsa del docente, "stimato professore del corso di laurea in Fisioterapia. Partecipano al dolore della famiglia il rettore Angelo Tagliabue, i colleghi Michele Surace, Alberto Passi e Sara Voltolin, i docenti, il personale e gli studenti della Scuola di Medicina". Benaglia, che insegnava Biomeccanica e Cinesiologia applicata, ha formato generazioni di studenti a partire dal 1995, quando ancora si trattava di una scuola regionale. Mente brillante, stimato dai colleghi e apprezzato dagli studenti per la passione e la capacità di trasmettere contenuti, lascia un grande vuoto. Per gli studenti "era proprio unico nel suo genere, con un carisma difficile da trovare e con una passione sfrenata per il suo mestiere".