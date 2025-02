Legnano, il trasformatore del pc si surriscalda e il tavolo prende fuoco: incendio in un appartamento di via Cavour 26

Legnano (Milano) - Il trasformatore di un computer che si surriscalda, le fiamme che avvolgono il tavolo e una donna che viene infine trasportata in ospedale per i fumi inalati: teatro dell’episodio è stata, nelle prime ore di questa mattina, un’abitazione al civico 26 di via Cavour. Alle 2.30 circa di questa notte, infatti, il personale del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Legnano dei carabinieri è stato chiamato a intervenire con i vigili del fuoco nell’abitazione per un principio di incendio.

In particolare il trasformatore di un personal computer si era talmente surriscaldato da provocare l'incendio del tavolo sul quale il pc era appoggiato. Le fiamme sono stati rapidamente spente dai vigili del fuoco mentre l’unica occupante dell’abitazione, una donna di 42 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano per aver inalato i fumi che si sono sprigionati nell’incendio: non è in pericolo di vita. L’appartamento al centro dell’incendio è al momento considerato inagibile fino al suo ripristino anche se non risulta alcun danno strutturale alla palazzina.