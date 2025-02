Colle Brianza, esplode bombola del gas: scatta l’allarme nube tossica

Colle Brianza, 24 febbraio 2025 - Prima l'esplosione, subito dopo l'incendio. Nello scoppio, avvenuto questa mattina in un capannone di Colle Brianza, è rimasto ferito un uomo di 68 anni. A scoppiare è stata una bombola di gas all'interno di un'azienda di materiali edili. In seguito alla deflagrazione è divampato un rogo.

Allarme agenti inquinanti

Sul posto si sono precipitati in forze i vigili del fuoco insieme ai soccorritori di Areu e ai volontari della Croce bianca di Merate. Le condizioni del 68enne non sono gravi. Si teme però una nube tossica sprigionata dal materiale bruciato che potrebbe contaminare l'aria: per questo a chi in zona abita e lavora è stato raccomandato di indossare mascherine Ffp2, di non aprire le finestre e di restare per quanto possibile al chiuso, nei propri appartamenti o villette.

Area transennata

Carabinieri e agenti della Polizia locale hanno istituito una zona rossa e interdetto l'accesso allo stabilimento.

I vigili del fuoco stanno operando con i soccorritori di diverse squadre e con due autobotti, una autopompa serbatoio, un'autoscala e un carro aria per rifornire le bombole dei respiratori che i vigili del fuoco indossano per poter respirare e operare in sicurezza.