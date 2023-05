Incendio nella vecchia cartiera di Sant’Ilario: colonna di fumo sulla zona

Nerviano (Milano), 10 maggio 2023 – Nel primo pomeriggio è scoppiato un incendio in una vecchia fabbrica che si affaccia sulla via Trento nella frazione di Sant'Ilario a Nerviano. Verso le 14 sono stati allertati i vigili del fuoco dopo che il fumo aveva invaso la zona portando alla chiusura del traffico via Rovereto.

Sul posto oltre ai mezzi del Vigili del fuoco, l'ambulanza della croce rossa, i carabinieri e la polizia locale. Non sono stati segnalati feriti ma le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore nella vecchia cartiera. Alcuni giorni fa altri momenti di paura per un incendio che era scoppiato in via Piave a Canegrate. A prendere fuoco, una parte del tetto di un'azienda. Sul posto i vigili del fuoco di Legnano insieme a quelli volontari di Inveruno che hanno poi messo l'area in sicurezza.