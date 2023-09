Incendio nella notte a Canegrate vicino a tre abitazioni

Canegrate (Milano) – Vigili del fuoco in azione questa notte verso le 2,30 nella zona fra Canegrate e San Giorgio su Legnano per un principio incendio nel bosco tra tre case in via Perugia.

"Siamo stati svegliati da un acre odore di fumo e dalle fiamme che venivano dal bosco", spiega un residente che ha dato all'allarme. Sul posto i pompieri di Legnano che hanno domato l'incendio. Probabilmente qualcuno ha gettato nella zona una sigaretta o qualcosa che ha fatto prendere fuoco al bosco.

"Non abbiamo dormito per paura succedesse qualcosa di altro" hanno spiegato i residenti. Intanto sempre a Canegrate arrivano diverse segnalazioni relative a fuochi artificiali sparati nel fine settimana nella zona del parco del Roccolo a ridosso del campo sportivo comunale. Si tratta probabilmente di segnali da parte di spacciatori che si ripetono ogni settimana. Anche in questo caso nella zona si sono avuti principi di incendio poi domati proprio a causa dei fuori pirotecnici.