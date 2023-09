In viale Toselli la sua seconda casa

L’edificio di viale Toselli era stato per Pietro Cozzi una "doppia casa" ancora negli ultimi anni, quando lo si poteva incontrare passeggiare sia nella storica concessionaria auto, attività portata avanti dal figlio Roberto, sia negli spazi del Museo Fratelli Cozzi, creatura pensata e realizzata con la figlia Elisabetta, alla quale è stato passato il testimone. Le auto, i motori e in primis l’Alfa Romeo sono stati il primo amore mai dimenticato e proprio il Museo è oggi la testimonianza concreta del fil rouge che ha collegato imprenditoria e passione. Sabato alle 10 in San Magno il funerale di Pietro Cozzi e Marisa Agliari.