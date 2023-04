In valigia 430mila euro, metà sequestrati

Erano arrivate a Malpensa su un aereo proveniente da Jakarta (Indonesia) per trascorrere un periodo di vacanza in Italia, ma le tre passeggere sono state trovate in possesso di 430mila euro. I funzionari Adm (Agenzia delle accise, dogane e monopoli) e i militari della Finanza, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di valuta, hanno intercettato le tre indonesiane che viaggiavano con somme pari a 196.820 euro, 120.260 euro e 112.450 euro, che avevano cercato di introdurre illecitamente senza adempiere agli obblighi di dichiarazione previsti in materia valutaria.

Alla domanda di rito su eventuali somme di denaro, titoli o altra merce da dichiarare, le passeggere rispondevano negativamente. Sono state quindi sottoposte a controllo da parte degli operatori, che hanno scoperto che tutte e tre le donne nascondevano mazzette nei bagagli al seguito, composte da banconote di grosso taglio (principalmente 500 e 100 euro), detenute in parte anche in franchi svizzeri.

Date le ingenti somme di contante detenute e non dichiarate, non hanno potuto optare per l’oblazione volontaria, motivo per cui si è proceduto al sequestro del 50% delle eccedenze trasportate, a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa che sarà comminata formalmente dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Rosella Formenti