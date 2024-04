"In stazione serve un presidio di Polizia locale"

Più sicurezza alla stazione di Somma Lombardo, la richiesta è arrivata sul tavolo del Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, che nei giorni scorsi ha incontrato i rappresentati dell’amministrazione comunale, di Rfi e Trenord per fare il punto della situazione. Degrado e frequentazioni sospette sono da tempo un problema, l’impegno del comune è di risolverle partendo dalla revisione delle condizioni di comodato d’uso gratuito dell’edificio da parte delle Ferrovie in modo che siano sostenibili dall’amministrazione garantendo le piccole manutenzioni e quindi contrastando il degrado. Revisione che potrebbe ampliare la possibilità che associazioni o enti si facciano avanti per prendere in gestione gli spazi della struttura. L’intenzione dell’amministrazione è creare nella stazione un punto strategico della Polizia locale, un distaccamento che servirebbe da deterrente.