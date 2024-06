In biblioteca si parla dei volti della politica

Cosa accade davvero nelle stanze del potere? Tutti lo vorrebbero sapere ed è Carlo Cottarelli che prova a fornire una risposta in "Dentro il Palazzo", l’ultimo suo libro che l’autore presenterà domani, lunedì 24 giugno alle 21, nel parco della biblioteca di via Cavour nell’ambito del programma de "La Bella estate". Prendendo spunto dall’esperienza personale vissuta, senatore per otto mesi dall’ottobre 2022 al maggio 2023, Cottarelli esamina lo stato della nostra politica registrandone storture, inefficienze, potenzialità perdute, descrivendo dall’interno il funzionamento del nostro Parlamento. L’autore racconta anche, per la prima volta in dettaglio, i quattro giorni che lo videro, nella primavera 2018, salire al Quirinale più volte nel tentativo di formare un nuovo governo. P.G.