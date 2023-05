In aeroporto sempre più passeggeri arrivano su rotaia: +11 per cento

Si avvicina la riapertura del Terminal 2, chiuso dal giugno 2020, in piena pandemia: il 31 maggio tornerà ad accogliere i passeggeri, pronto ad affrontare il traffico estivo. Lo scalo varesino sta dunque tornando alla normalità pre-Covid. Un segnale molto importante per il settore e per il territorio interessato da qui ai prossimi anni, in funzione dell’aeroporto, da progetti di nuovi collegamenti ferroviari e stradali, questi ultimi interventi di compensazione indicati nel Masterplan 2035. Partito a dicembre il nuovo tracciato ferroviario che prevede i binari dalla stazione del Terminal 2 alla linea di RFI del Sempione all’altezza di Gallarate, obiettivo potenziare ancora di più l’utilizzo del treno da parte di chi deve raggiungere Malpensa.

Proprio il treno verso lo scalo vede aumentare il numero dei passeggeri rispetto al periodo pre-Covid. Lo fa rilevare Sea nella relazione di bilancio 2022, in cui la società di gestione aeroportuale sottolinea come nel 2022 sia proseguita la strategia di accessibilità sostenibile agli aeroporti del sistema, quindi Malpensa e Linate, finalizzata a incentivare per i passeggeri e i lavoratori modalità di fruizione di mezzi e servizi di trasporto pubblici a basso impatto. In entrambi gli scali si è rilevata una diminuzione significativa dell’accesso con auto privata: -12% a Linate e -15% a Malpensa rispetto al 2021, a vantaggio dell’utilizzo del bus (+13% a Linate e +2% a Malpensa). Rilevante la crescita dell’ utilizzo del treno per gli spostamenti daper Malpensa che ha registrato un incremento dell’11%, passando da un’incidenza del 21% al 32%. Proseguono intanto i lavori per il nuovo collegamento su rotaia dal Terminal 2 alla linea del Sempione, opera contestata dai comitati ambientalisti che la ritengono "devastante" e "inutile spreco di risorse". La conclusione del progetto da 211 milioni è prevista per la fine di dicembre 2024.

R.F.