Impianto idrico guasto La scusa funziona e scappa col bottino

Truffa a segno nei confronti di un’anziana ad Arcisate. Indagano i carabinieri. Il "copione" è lo stesso: guasto all’impianto idrico con la necessità di effettuare un controllo dell’acqua del rubinetto. Così alla porta di casa dell’anziana si è presentato un falso tecnico che è riuscito a carpirne la fiducia e dunque a farsi aprire con la "scusa" del controllo. Il truffatore ha anche utilizzato una sostanza urticante per convincere la vittima del pericolo che stava correndo per l’acqua inquinata. Purtroppo il colpo è andato a segno, l’anziana è stata derubata, il bottino è notevole. Oggi intanto ad Arcisate alle 15,30 in biblioteca è in programma un incontro, presente la polizia locale, proprio sul problema delle truffe agli anziani. R.F.