Il riscatto della Canazza. Apre un bistrot all’ex Accorsi: "Sarà un punto di riferimento"

Usciamo per un caffé? Sì, andiamo in Canazza, al “Terzo tempo”. Lo potremo dire fra circa un mese, quando sarà aperto il bar, ristorante e pizzeria al piano terra della ex Accorsi, in via Girardi. Terzo tempo, nel rugby, è il momento del festeggiamento fra le due squadre, dopo la competizione. Qui è sinonimo di riscatto della periferia. Per gestire la nuova realtà è nata “Erasmo service”, la nuova impresa sociale della Fondazione Sant’Erasmo. “Terzo tempo” è una scommessa che la Fondazione Sant’Erasmo ha accettato raccogliendo un’opportunità che è stata offerta dal Comune, quando ha messo a disposizione gli spazi della ex Casa di riposo recuperati e poi affidati alla Fondazione San Carlo Il bar ristorante si sviluppa su una superficie di circa 200 metri quadrati e avrà circa 80 coperti: durante i mesi estivi potrà essere utilizzato anche lo spazio all’esterno della struttura.

"Non puntiamo al profitto, vogliamo creare un hub sociale, aperto a tutti, offrendo un servizio al territorio - afferma il presidente di Fondazione Sant’Erasmo, Alberto Fedeli -. Diventa per noi sempre più importante co-progettare con Comune e Asst". Gli spazi sono in allestimento, al momento dodici le assunzioni (che potranno aumentare), tra cuochi, aiuto cuochi e camerieri. "Il 30% del personale è selezionato tra i soggetti svantaggiati - ha spiegato il presidente di Erasmo Service, Livio Frigoli -. La Fondazione si è affidata per lo studio preliminare e per la predisposizione degli spazi a una società specializzata del settore. Puntiamo a un mercato ampio, che può essere definito come organizzato a cerchi concentrici".

"Abbiamo un primo livello, che è quello di servire in maniera adeguata il condominio della ex Accorsi con i suoi ospiti residenziali dei piani superiori e i frequentatori della biblioteca comunale che troverà spazio al piano terra. Il secondo livello è costituito, invece, dalla volontà di servire l’intero quartiere Canazza. Il terzo livello al quale puntiamo, infine, è quello di un territorio più ampio che integra Legnano ma anche i Comuni vicini".