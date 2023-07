Il “Piccolo Principe“ alle nozze di Versace

Insieme ad Alba Parietti, Michelle Hunziker e Maria Grazia Cucinotta, c’era anche la presidente della onlus Il Piccolo principe, Patrizia Corbo, al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. La Fondazione Santo Versace, ente filantropico che sostiene le persone fragili, ha deciso di destinare i doni degli invitati a quattro progetti sociali e uno è la Cittadella dei ragazzi, ideato dall’associazione di Busto Arsizio in via San Francesco. "Eravamo circa 170 invitati, un matrimonio stupendo – ricorda Corbo –. Sono onorata di poter contare sul sostegno della Fondazione Santo Versace, che fin dal principio si è dimostrata vicina alle istanze del Piccolo principe. Tutto ciò che sarà donato confluirà nel progetto della Cittadella dei ragazzi".

Il Centro polifunzionale accoglierà giovani tra i 14 e i 25 anni in condizioni di grave disagio psico-sociale. Sarà strutturato in tre aree: clinica terapeutica, scuola parentale e laboratori professionalizzanti. L’inaugurazione sarà il 20 settembre. "La parte clinica è completata – spiega Corbo – stiamo lavorando al Giardino di Giò", il fotografo Gastel scomparso due anni fa per il Covid, grande alleato della onlus. Silvia Vignati