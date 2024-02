Il “piantone” di via Veratti rinasce. Il suo tronco ora è una scultura

Nel 2019 è stato abbattuto dopo aver resistito per decenni a intensi attacchi parassitari fungini penetrati nelle sue radici da ampie ferite inferte dal susseguirsi di attività urbanistiche durante la sua lunga vita. Ma il cedro dell’Atlante di via Veratti, a tutti noto in città più semplicemente come "il Piantone", ora ritorna in una nuova veste. Dal suo tronco ha preso forma infatti una scultura che sarà inaugurata sabato alle 11 al Castello di Masnago. "Incontro al piantone con Lucia" il titolo dell’opera realizzata dall’artista Niccolò Mandelli Contegni, che nel 2021 era stato incaricato dal Comune, in seguito ad un avviso pubblico, di realizzare la scultura utilizzando il legname della pianta. L’opera di due metri e mezzo è stata donata ai Musei civici varesini dallo stesso autore e verrà posizionata sotto il portico all’ingresso del Castello di Masnago. "L’opera vuol essere un ringraziamento speciale al nostro cedro per aver vegliato su di noi".