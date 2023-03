Il patto con le pmi Assumere donne vittime di violenza

Due webinar gratuiti per illustrare alle imprese del Nord Ovest di Milano finanziamenti e incentivi per la Certificazione della parità di genere, una misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza per accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. L’iniziativa è organizzata oggi e lunedì 17 aprile dalla Rete Antiviolenza Ticino Olona in collaborazione con Afol Metropolitana ed è finanziata da Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

"Il fine ultimo dell’iniziativa – ha detto Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva di Legnano, Comune capofila della Rete antiviolenza - è creare un’intesa con le imprese disponibili ad assumere donne vittime di violenza. Il che significa avere risorse disponibili sul mondo del lavoro che siano di supporto al progetto". Nel corso del 2022 le prese in carico di donne vittime di violenza sono state 105 da parte di Auser Filorosa (79 nel Centro antiviolenza di Legnano e 26 nello sportello Antenna di Castano) e altrettante da parte di Telefono Donna (agenta e Abbiategrasso.P.G.