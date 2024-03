Il ministro Salvini: "Rotonda pronta entro maggio"

"Questa strada la conosco bene: la facevo anch’io da giovane milanese per andare al Lago di Comabbio". Parola di ministro: il titolare di trasporti e infrastrutture Matteo Salvini ha fatto tappa a Mercallo lungo la statale 629 che collega il nord e il sud della provincia di Varese: Besozzo e il Lago Maggiore da un lato e Vergiate e la Malpensa dall’altro. Sono a buon punto i lavori per la realizzazione della prima rotonda, proprio in comune di Mercallo, che andrà a sostituire il semaforo. Sarà pronta per fine maggio. Entro il termine del 2024 invece saranno messe in funzione altre due rotatorie, a Vergiate e Malgesso, al posto di altrettanti incroci semaforici. I tre interventi sono realizzati da Anas nell’ambito del progetto di manutenzione straordinaria per aumentare il livello di sicurezza della statale 629. L’importo complessivo è di oltre 4,6 milioni di euro. Ma l’auspicio è di eliminare anche tutti gli altri semafori. L.C.