Il futuro dei lilla. Oggi la giornata della verità

Il Legnano Calcio presenta oggi la prossima stagione alla stampa in modalità online. La conferenza stampa voluta dal presidente Enea Benedetto (nella foto), ha suscitato polemiche. I giornalisti hanno ricevuto una mail che dice: "Buonasera a tutti, vi scrivo per comunicarvi che l’AC Legnano convoca i giornalisti in una conferenza stampa online, venerdì 26 luglio, alle ore 11.30". Attualmente, non è ancora chiaro se il Legnano Calcio sia iscritto al campionato di Eccellenza. Dovesse succedere potrebbero arrivare moltissimi punti di penalizzazione per inadempienze varie. Tuttavia, il presidente Benedetto è fiducioso: "Contiamo di radunare la squadra il 7 agosto".

Rimangono però incertezze riguardo al luogo degli allenamenti, allo staff, all’allenatore, al direttore sportivo e soprattutto ai giocatori. Questa situazione ha portato il Comune di Legnano a negare l’utilizzo del Giovanni Mari. Se il Legnano verrà iscritto in Eccellenza, giocherà sul campo di via Pace. Prende sempre più pista anche l’ipotesi che possa nascere in città una seconda società lilla con base all’Academy Legnano di Alfonso Costantino. Una società che dovrebbe iniziare la sua scalata dalla terza categoria e che potrebbe proprio avere a disposizione il Mari come campo principale. Ipotesi finora alle quali non è seguito nulla di concreto, metre il tempo passa inesorabile coi tifosi lilla che vedono concretizzarsi il peggiore degli incubi possibili: un anno senza calcio.

Christian Sormani