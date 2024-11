Il Coumune si tinge di blu per l’Unicef

Canegrate si unisce al mondo nella celebrazione del 35° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Comune aderisce all’iniziativa Go Blue, promossa dall’Associazione dei Comuni Italiani e da Unicef Italia, illuminando di blu il municipio fino a sabato 23 novembre. Questo gesto simbolico vuole accendere i riflettori sull’importanza di garantire i diritti fondamentali di ogni bambino e adolescente, un tema quanto mai urgente in un’epoca in cui troppe giovani vite sono vittime di conflitti, povertà e negazione dei diritti. Un impegno concreto: ogni bambino nato, un bambino salvato. La ricorrenza culminerà il 23 novembre, in occasione del Giorno delle Pigotte, con una cerimonia al Polo Culturale. Alle ore 10.30, i genitori dei bambini nati nel 2024 riceveranno una Pigotta, la bambola di pezza simbolo della solidarietà di Unicef. L’iniziativa rientra nel progetto “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”, grazie al quale il Comune di Canegrate dona 20 euro all’Unicef per ogni nascita registrata all’anagrafe. Questa somma contribuisce a fornire vaccini, alimenti terapeutici, assistenza sanitaria e accesso a scuole e pozzi d’acqua potabile, salvando concretamente vite in pericolo in tutto il mondo.

Le Pigotte consegnate ai neogenitori sono uniche e irripetibili, frutto della creatività di volontari e ragazzi della Città del Sole, che hanno partecipato con entusiasmo al progetto. Queste bambole non rappresentano solo un gesto simbolico, ma raccontano il grande cuore di una comunità impegnata a costruire un futuro migliore per tutti i bambini, vicini e lontani. Illuminare di blu un monumento e donare una Pigotta sono piccoli gesti dal significato immenso.

Ch.So.