Il corteo si muoverà senza il Corpo Bandistico

Con la proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, che consente le cerimonie per l’80° anniversario della Liberazione, "tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno", le celebrazioni e le iniziative in programma in Città subiscono alcune variazioni. Domani il corteo che dal cimitero Monumentale si dirigerà prima alla fontana dei caduti partigiani in largo Tosi e successivamente in Piazza San Magno non sarà accompagnato dal Corpo Bandistico Legnanese. Si terranno regolarmente le deposizioni delle corone e i discorsi di rito in piazza san Magno. Nel pomeriggio non si terrà il concerto dello stesso Corpo Bandistico in programma alle 16 all’oratorio della parrocchia Santi Magi all’Olmina. Sono due al momento le ipotesi di recupero: domenica 27 aprile o domenica 4 maggio. L’intitolazione dei giardini di via Cimarosa ad Arno Covini, prevista alle 11 di sabato è rinviata. Al Centro civico Pertini, oltre al concerto dei Punkreas, è stato rinviato anche il pranzo sociale di domani. Domenica infine, è confermato alle 17.30 lo spettacolo teatrale “Madri della Repubblica” della Compagnia dei Gelosi. P.G.