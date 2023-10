Il Controllo di vicinato sventa furto

Furto sventato e ladri in fuga dopo aver tentato di speronare l’auto della Polizia locale. È accaduto ieri mattina a Vedano Olona dove intorno alle 9,30 il comando di Polizia locale ha ricevuto una chiamata da parte del gruppo Controllo di vicinato che segnalava una macchina sospetta in via Monetti. Una donna aveva notato la vettura e due uomini con il volto travisato da mascherine. Sospetti risultati più che fondati: dopo la segnalazione gli agenti sono subito arrivati sul posto ma a quel punto i due uomini sono risaliti sulla vettura e sono fuggiti in modo rocambolesco, a tutta velocità, tentando anche di speronare l’auto della Polizia locale. Ne è nato un inseguimento, ma i due individui sospetti sono riusciti a far perdere le loro tracce, dirigendosi verso l’autostrada. "L’episodio sottolinea ancora una volta l’efficacia del Controllo di vicinato – dice Nadia Ghiringhelli, comandante della Polizia locale di Vedano Olona –. La tempestività delle segnalazioni è determinante e in questo caso non solo si è riusciti a sventare l’ennesimo furto, ma abbiamo potuto raccogliere elementi utili per individuare queste persone che purtroppo sono riuscite a fuggire. Un episodio, tra l’altro, che avviene solo una settimana dopo una sventata "truffa dell’abbraccio" ai danni di un’anziana, e che dimostra come sia necessario tenere alta l’attenzione".

Il Controllo di vicinato è attivo a Vedano Olona da dieci anni, e proprio nei giorni scorsi si è svolto un convegno nella sala consiliare alla presenza del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello dedicato al decennale del servizio.

R.F.