Il controllo di vicinato a Castellanza: nasce il sesto gruppo

Nasce al quartiere Buon Gesù

il sesto gruppo di controllo

del vicinato. Si è riunito giovedì in Comune, alla presenza

del sindaco Mirella Cerini (che detiene la delega alle politiche sulla Sicurezza) e del comandante della Polizia locale, Francesco Nicastro.

Le famiglie aderenti sono circa una trentina, residenti tra le vie Firenze, Buon Gesù, Campo Sportivo e El Alamein. Hanno partecipato a un incontro

di formazione con Alfonso Castellone (vicepresidente e coordinatore di zona dell’Associazione controllo di vicinato) e il comandante Nicastro. A Castellanza sono presenti altri cinque gruppi analoghi: in via Dei Sassi-via Gorizia, in via Andrea Costa e vie limitrofe, in via Del Maggiolo e limitrofe, in via Morelli fino a via Monsignor Colombo e l’ultimo (costituito lo scorso anno), tra via Cimabue e via Monteverdi

fino a via San Camillo. I nuclei familiari impegnati a “vigilare“ sul territorio sono circa centocinquanta. "Il Buon Gesù è un’area residenziale con una sensibilità particolare, la cui conformazione abbraccia tre Comuni, con caratteristiche differenti – commenta il sindaco Cerini –. Poter istituire un gruppo di controllo di vicinato, oltre a offrire una maggior sicurezza soprattutto alle fasce più fragili, può contribuire a creare un forte senso di appartenenza alla comunità, attraverso l’aiuto reciproco". L’amministrazione incoraggia la formazione di nuovi gruppi, facendosi carico della formazione dei volontari. Per informazioni: [email protected] Silvia Vignati