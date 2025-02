Il circo torna tra le polemiche: "Lo spettacolo è in regola. Sarebbe bello senza animali"

A Nerviano si riaccende il dibattito sulla presenza del circo, una questione che negli anni scorsi aveva già visto la mobilitazione degli animalisti contro l’utilizzo degli animali negli spettacoli. Anche questa volta le critiche non sono mancate, portando il tema all’attenzione dell’amministrazione comunale. La sindaca Daniela Colombo ha affrontato la questione con un lungo intervento sui social, chiarendo la posizione del Comune. "Il circo è attualmente allestito su un’area privata con regolare autorizzazione da parte della proprietà del terreno – ha spiegato –. Inoltre, sono state attivate le autorità sanitarie competenti per verificare se vi siano ragioni ostative rispetto alla salute e all’utilizzo degli animali. Dal punto di vista amministrativo e veterinario, tutti gli adempimenti saranno espletati e, in caso di esito positivo, il Comune non può intervenire per impedire un’attività regolata da un’intesa tra privati e supportata da una relazione di Ats". Pur riconoscendo la regolarità della situazione sotto il profilo normativo, la sindaca ha espresso una posizione critica sull’impiego di animali negli spettacoli circensi. "Concordo con la necessità di limitare questa pratica e ritengo poco edificante vedere gli animali esibirsi in modalità che snaturano la loro indole – ha aggiunto –. Credo che il circo possa continuare ad emozionare il pubblico attraverso le grandi professionalità che lo animano: acrobati, giocolieri e fantasisti sono in grado di garantire spettacoli di grande rilievo senza il ricorso agli animali". Colombo ha inoltre manifestato l’intenzione di avviare un dialogo con la proprietà del terreno per valutare un possibile ripensamento sull’uso dell’area per questo tipo di spettacoli. "Ritengo che il progresso debba andare nella direzione di un circo che valorizzi il talento umano senza l’esibizione di animali", ha concluso.