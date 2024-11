Il centro storico si fa bello. Nerviano apre le casse

Un progetto ambizioso trasformerà Piazza Italia e le vie circostanti. Dopo aver apportato significativi miglioramenti alla viabilità, l’amministrazione di Nerviano, guidata dalla sindaca Daniela Colombo, punta ora a un intervento di riqualificazione urbana che coinvolgerà Piazza Italia e le strade limitrofe, con l’obiettivo di trasformare questa zona in un vero centro di aggregazione e di vita sociale per i cittadini. Nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato un piano di fattibilità destinato a ridisegnare completamente l’area, conferendole un aspetto moderno e più fruibile, dove pedoni e ciclisti avranno finalmente uno spazio maggiore.

Questo ambizioso progetto, dal costo stimato di circa 900mila euro, sarà presto inserito nel piano delle opere pubbliche, segnando così un passo decisivo verso il rilancio dell’area centrale di Nerviano. Secondo la relazione ufficiale della Giunta, il progetto nasce con l’intento di "valorizzare e rendere questo spazio maggiormente fruibile dalla collettività", trasformando Piazza Italia in un fulcro del centro storico di Nerviano, accogliente e sicuro per i pedoni. La visione dell’amministrazione è chiara: creare un’area più inclusiva, dove il traffico veicolare venga moderato per fare spazio a un ambiente pensato per favorire la socialità, il passeggio e le attività all’aperto. In parallelo, l’intervento permetterà di affrontare un problema che affligge la zona: le infrastrutture obsolete della rete fognaria, che negli ultimi mesi hanno dato segni di cedimento e necessitano di manutenzione straordinaria. La nuova conformazione della piazza ridurrà lo spazio riservato ai veicoli, pur mantenendo il doppio senso di marcia ma imponendo un limite di velocità a 30 km/h, nell’ambito di una nuova "zona 30". Questo approccio permetterà di contenere il traffico e di garantire un transito più sicuro. Anche le strade limitrofe subiranno delle modifiche: in via Brera, il senso di marcia verrà modificato, rendendola a senso unico da via Roma a Piazza Italia, per creare marciapiedi più ampi e accessibili per tutti i cittadini, inclusi coloro con ridotta mobilità. In via S. Giovanni Bosco, il senso di marcia sarà invertito, consentendo una sosta agevolata nel parcheggio della chiesa parrocchiale, che rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità.

L’arredo urbano costituirà un elemento centrale della riqualificazione, con dissuasori e fioriere stagionali che delimiteranno le aree pedonali, prevenendo la sosta irregolare e creando un ambiente più verde e accogliente. La piazza sarà arricchita da elementi di arredo quali panchine, tavolini, cestini e portabiciclette, pensati per incentivare la socialità e offrire ai visitatori uno spazio di relax e incontro. I commercianti della zona potranno trarre vantaggio dalla presenza di aree all’aperto dedicate ai dehors, potendo così ampliare l’offerta dei loro servizi e creare un punto di ritrovo vivo e animato. Prima dell’avvio dei lavori, l’amministrazione comunale ha previsto un confronto con il gestore della rete fognaria, per valutare la sostituzione delle strutture più datate e vulnerabili della rete idrica. La revisione della rete è necessaria per garantire la sicurezza della piazza e prevenire ulteriori cedimenti, i quali negli ultimi mesi hanno creato disagi ai cittadini e alla viabilità