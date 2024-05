Il cargo traina lo scalo, traffico merci in crescita

Il traffico merci cresce in Italia e al primo posto si conferma lo scalo di Malpensa, ottavo a livello europeo. Nel primo quadrimestre 2024 il cargo è aumentato a Malpensa del 14% , in ripresa rispetto allo scorso anno quando aveva registrato una flessione del 6,8% ma movimentando comunque 672.908 tonnellate. La crescita a livello nazionale è favorita dalle rotte che toccano l’Asia, oltre un quarto del traffico di Malpensa (25,9%), e dalle rotte che toccano le Americhe, oltre un terzo del traffico di Roma Fiumicino (42%). Da sottolineare che nel 2023 Doha (Qatar), Hong Kong (Cina) e Incheon (Corea) sono stati i poli asiatici più connessi per il traffico merci in arrivo o in partenza da Milano Malpensa, sempre più importante per l’Asia. Sono i dati resi noti al convegno organizzato nei giorni scorsi a Fiumicino da Anama, l’Associazione nazionale agenti merci aeree. Alessandro Albertini, presidente di Anama al convegno ha detto: "È fondamentale per l’Italia riuscire ad attrarre quel 30% di merce che oggi perdiamo a favore degli altri aeroporti europei, in quest’ottica, confidiamo che la recente riattivazione del Tavolo Cargo da parte del Mit porti ad un’accelerazione del processo di concertazione sul Piano Nazionale Aeroporti, che il Ministero si è impegnato a presentare entro la fine dell’estate alle rappresentanze associative".

Allo stesso tempo, ha continuato Albertini "auspichiamo che entro l’estate si arrivi a una revisione completa della Carta dei Servizi Merci, strumento strategico per misurare e implementare l’efficienza dei sistemi aeroportuali italiani in un’ottica di miglioramento continuo che è mancata in questi anni". Malpensa dunque si conferma leader in Italia per il cargo mentre si prepara alla stagione estiva del traffico passeggeri con nuovi collegamenti. R.F.