Il capolinea Movibus a Molino Dorino: "Riportatelo a Cadorna"

I consiglieri metropolitani della Lega Lombarda, Raffaele Cucchi e Christian Colombo, hanno presentato una mozione al sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Sala, per chiedere il ripristino del capolinea delle linee Movibus a Milano Cadorna, dopo lo spostamento forzato su Molino Dorino. "La decisione dell’Agenzia del trasporto pubblico locale – dichiarano Cucchi e Colombo – ha creato enormi disagi a studenti e lavoratori pendolari, costretti ad affrontare tempi di percorrenza più lunghi e un servizio meno efficiente. Questo cambiamento ha penalizzato in modo significativo i collegamenti tra i comuni della periferia milanese e la città di Milano, riducendo l’accessibilità e la qualità del trasporto pubblico". "Siamo consapevoli delle difficoltà nella gestione del trasporto pubblico locale – continuano i consiglieri leghisti – ma riteniamo inaccettabile che le decisioni penalizzino sempre i cittadini della provincia, privandoli di collegamenti essenziali senza offrire valide alternative. Il trasporto pubblico su gomma rappresenta un’infrastruttura cruciale per molte realtà della periferia milanese, spesso l’unico mezzo di connessione con il capoluogo".

