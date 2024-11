Il cantiere per il quarto binario. Resterà chiuso dieci mesi il sottopasso di via Matteotti

Il Comune ha annunciato la chiusura imminente del sottopasso di via Matteotti, arteria cruciale per la viabilità cittadina, nell’ambito dei lavori di potenziamento ferroviario. La chiusura, prevista per 10-12 mesi, è stata confermata dall’assessore Dario Quieti, in attesa di un cronoprogramma ufficiale. L’annuncio sul sito non fornisce indicazioni sulla fine dei lavori né se sarà garantito un passaggio pedonale. A questi interventi si sommano altre opere stradali già in corso o in programmazione, che interesseranno ulteriormente la viabilità cittadina.

Tra i cantieri già avviati, quello in via Sabotino che, nonostante la recente riapertura della strada, presenta una carreggiata degradata che sarà riasfaltata e resa a senso unico, con un ampliamento dei marciapiedi. I lavori, inizialmente previsti in concomitanza con quelli dell’azienda Cap, non sono stati completati come promesso. Poi il collegamento con via Costituzione: un nuovo tratto stradale unirà la rotonda del cimitero alla via, che diventerà a senso unico. Infine in via Cavalieri e area Pisoni: la realizzazione di un collegamento sotterraneo per il sottopasso e la vasca di raccolta di via Verri richiederà il rifacimento della pavimentazione stradale, intervento che si auspica sia durante la chiusura del sottopasso.

"A complicare ulteriormente la situazione, il passaggio a livello di via Battisti sarà sostituito da un sottopasso ciclopedonale, simile a quello attuale, che suscita preoccupazioni per la sicurezza e il rischio di degrado. Le proposte avanzate dal consiglio comunale per migliorare la struttura sono rimaste inascoltate – spiega Ri Parabiago –. Il mancato coordinamento sui tempi di chiusura di questi cantieri alimenta l’incertezza sulla viabilità futura". L’opposizione esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza sulle tempistiche e sugli impatti che questi interventi avranno su traffico, attività locali e cittadini. Ch.S.